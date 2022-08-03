Китайский производитель компьютерной техники и смартфонов Huawei с 1 августа остановил продажи в своем интернет-магазине Huawei VMALL и одноименном мобильном приложении по всех территории России.

Об этом со ссылкой на официальное объявление компании сообщает "Интерфакс".

При этом компания заверяет, что ранее оформленные в интернет-магазине заказы будут доставлены покупателям в обычном режиме.

На товары, уже купленные в интернет-магазине, продолжает распространяться гарантийное обслуживание.

Huawei - крупнейший поставщик электронной техники в Россию. В марте он прекратил нанимать на работу российских сотрудников и прекратил поставки товара офлайн опасаясь вторичных санкций в свой адрес.

Ранее Вашингтон пригрозил Huawei и Xiaomi новыми санкциями в случае поддержки России.

Как писала "Страна", в российских магазинах появились "серые" смартфоны Samsung, которые привозят из Казахстана с наценкой.

Ранее "Страна" писала, что один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг - американская технологическая корпорация IBM прекратит работу в России.

Также мы рассказывали, что Shell и Pizza Hut ушли из России, а их бизнес получит новое название. Сеть заправок, принадлежавших Shell, будут работать под брендом Teboil.