США направят Тайваню оружие на сумму 1,1 млрд долларов. Американская разведка считает, что Китай вторгнется в Тайвань, вопрос лишь в том, когда это произойдет.

Об этом сообщает Washington Post.

Издание пишет, что Тайвань получит от США 60 противокорабельных ракет Harpoon и 100 ракет класса "воздух-воздух" Sidewinder, а также оборудование для радиолокационных систем оповещения.

Сделку о продаже оружия согласовал президент США Джо Байдена.

"ЦРУ считает, что вопрос не в том, вторгнется ли Китай, а в том, когда это произойдет", – пишет издание.

Напомним, в конце августа войска Тайваня впервые открыли огонь боевыми патронами по китайскому беспилотнику, летевшему у острова. Беспилотник летал у островов Цзиньмэнь и игнорировал предупреждения. Военные заверили, что "продолжат сохранять бдительность и внимательно следить за ситуацией".

Также мы писали о том, что Тайвань передал Украине 800 дронов-бомбардировщиков для поражения минами пехоты противника.

Кроме того, сообщалось, что Apple и Google начали вывозить производство своих смартфонов из Китая из-за обострения вокруг Тайваня.