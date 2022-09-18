США обещают Южной Корее задействовать в "расширенном сдерживании" КНДР весь спектр своих военных возможностей, включая ядерное оружие.

Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, пишет "РИА Новости".

США и Южная Корея заявили, что ядерная атака со стороны Северной Кореи получит "подавляющий и решительный" отпор, и пригрозили жестко отреагировать в случае проведения КНДР атомных испытаний.



"США подтвердили нерушимое и незыблемое обязательство задействовать полный спектр своих военных возможностей, включая ядерные, конвенциональные, ракетную оборону и другие передовые неядерные средства, для обеспечения расширенного сдерживания в интересах Республики Корея", - говорится в заявлении правительств двух стран.



Документ был опубликован по итогам очередной встречи двусторонней группы по стратегии расширенного сдерживания и консультациям.



Стороны упомянули совместные тренировки истребителей пятого поколения F-35A, пролеты стратегических бомбардировщиков B-52 и предстоящее размещение в регионе авианосной ударной группы "Рональд Рейган".

Страны также предостерегли КНДР от попыток провести испытания ядерного оружия.

"США и Республика Корея подтвердили, что ядерное испытание КНДР получит мощный и решительный ответ. Обе страны тесно координируются в деталях и готовы ко всем возможным сценариям", - говорится в документе.

Напомним, в КНДР приняли новую ядерную доктрину, которая разрешает ей наносить превентивный удар. Теперь Северная Корея официально провозглашает себя ядерной державой и не будет в дальнейшем вести переговоры об отказе от атомных вооружений.

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