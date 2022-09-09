США стремятся заключить дипломатические отношения с КНДР.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Reuters.

"Соединенные Штаты ясно дали понять, что не имеют враждебных намерений по отношению к Северной Корее и продолжают стремиться к дипломатическим отношениям с этой страной", - заявила Жан-Пьер.

По ее словам, Белому дому известно о том, что Северная Корея официально закрепила право на применение упреждающих ядерных ударов для своей защиты в новом законе, который, по словам лидера Ким Чен Ына, делает ее ядерный статус необратимым и запрещает переговоры о денуклеаризации.

Напомним, в КНДР приняли новую ядерную доктрину, которая разрешает ей наносить превентивный удар. Теперь Северная Корея официально провозглашает себя ядерной державой и не будет в дальнейшем вести переговоры об отказе от атомных вооружений. Превентивный удар будет наноситься, "если система управления государственными ядерными силами находится под угрозой или Пхеньян сочтет угрозу со стороны противника для государства или ее лидера Ким Чен Ына неизбежной".

Ранее мы писали, что, по данным The New York Times, на фоне санкций, введенных из-за войны в Украине, Россия стала закупать снаряды и ракеты у КНДР.