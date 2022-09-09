В КНДР приняли новую ядерную доктрину, которая разрешает ей наносить превентивный удар.

Об этом сообщает AFP.

Теперь КНДР официально провозглашает себя ядерной державой и не будет в дальнейшем вести переговоры об отказе от атомных вооружений.

Также в Пхеньяне оставляют за собой право на превентивный ядерный удар, "если система управления государственными ядерными силами находится под угрозой".

Кроме того, "КНДР закрепляет за собой право нанести превентивный ядерный удар по противнику в том случае, если Пхеньян сочтет угрозу с его стороны для государства или ее лидера Ким Чен Ына неизбежной".

Напомним, что в Пентагоне подтвердили, что Россия закупает вооружения у КНДР. Об этом на днях заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Как сообщается, обратиться к государствам-изгоям Москву вынудили санкции.

Также мы писали, что Северная Корея намекает на свою заинтересованность в отправке строителей для помощи в восстановлении территорий, захваченных РФ на востоке Украины. Такая идея открыто поддерживается высокопоставленными российскими чиновниками и дипломатами.