Издание Foreign Policy анализирует, что будет, если Украина "загонит Путина в угол" на поле боя.

Варианты следующие:

1. Применение тактического ядерного оружия.

Такой вариант эксперты не исключают. Но считают его маловероятным по ряду причин.

Во-первых, при ограниченном применении ТЯО Украина все равно продолжит сопротивление, поскольку для нее наступил "экзистенциальный конфликт".

Во-вторых, Россия превратится в "международного изгоя далеко за пределами своей нынешней изоляции". В-третьих, это последний военный аргумент РФ в отношении Киева, и он будет использован лишь в самом крайнем случае.

2. Массовая мобилизация.

"Даже если Кремль объявит полную мобилизацию, на обучение новобранцев уйдут месяцы, и до сих пор остаются открытыми вопросы о том, достаточно ли в сильно поредевших рядах российских сил снаряжения, чтобы выдержать призывную армию", - пишет издание.

Второй фактор - психологический: пока война не задевала общество массово, оно готово поддерживать "спецоперацию", но в случае массового призыва ситуация может измениться.

В то же время не только Путин, но и все руководство России скорее всего будет настаивать на мобилизации, если будет велик риск проигрыша войны.

3. "Держать строй" и надеяться, что Европа сдастся.

Кремль может продолжить воевать в Украине теми же силами, задача которых - сдержать ВСУ и продержаться до конца зимы. Что не даст России победы, но "может быть достаточно, чтобы лишить Украину полноценной победы в этом году".

Пока все еще неясно, хватит ли у Киева сил и боеприпасов, чтобы вернуть всю украинскую территорию. И, по мнению Путина, время может быть на его стороне, когда речь идет о западной поддержке Украины.

Кроме дефицита энергии в ЕС, ставка может делаться на те настроения, по которым слишком быстрая победа Украины может обернуться ядерным конфликтом, которого в ЕС не хотят. Поэтому у Путина могут рассчитывать, что часть Запада будет склонять Киев к переговорам.

Война в Украине продолжается уже 207-й день. "Страна" следит за происходящим 18 сентября в обновляемом материале.

Что происходит на фронте в Харьковской области — в материале "Битва за левый берег Оскола".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Как и кого в Украине хотят сажать за получение гражданства РФ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".