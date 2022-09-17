Для ускорения победы Украины в войне с Россией Киеву нужны ракеты повышенной дальности.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Вопрос помощи и поставки ракет определенной дальности и бронетехники, это вопрос ускорения финала войны. Чем раньше мы получим эти объемы оружия, а мы все равно их получим, я хочу, чтобы все понимали это, потому что война не может закончиться иначе, чем на условиях Украины. Потому что для стабильности мира Россия должна проиграть. Иначе Россия будет претендовать на доминантную роль в определении глобальной безопасности, а это никому не нужно, в том числе США", - сказал Подоляк.

По его словам, по мере того, как Украина будет получать ракеты, она будет ускорять сроки окончания войны.

"Она (война - Ред.) может закончиться уже через 3-5 месяцев, а не через год-полтора.

Дальность ракет определяет возможность нанесения ударов по складам в удаленных районах, например, в Крыму. Разрушив все, что касается доставки ресурсов, мы получим обескровливание российских группировок. Падение Донецка и Луганска обрушат всю инфраструктуру российской армии. Россия начнет масштабно бежать с территории Украины, включая Крым", - говорит Подоляк.

Ранее Дмитрий Кулеба рассказал, что американские и украинские военные продолжают обсуждать вопрос о возможности поставок США Киеву ракет большой дальности.

В то же время американские СМИ сообщали, что Белый дом не готов передавать Украине ракеты большой дальности. Речь идет, в первую очередь, о высокоточных ракетах большой дальности ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км. И пока что администрация планирует ограничиваться ракетами дальностью около 70 км.

Война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.