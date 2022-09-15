Администрация Байдена не готова наращивать поставки оружия в Украину.

Об этом сообщает CNN.

"Несмотря на то, что украинская армия освободила несколько тысяч квадратных километров своей территории, администрация США считает, что этого еще недостаточно, чтобы менять свою нынешнюю стратегию относительно поставок вооружения Украине", - пишет CNN со ссылкой на свои источники.

В администрации Байдена считают, что действующих поставок достаточно, чтобы удержать отвоеванную территорию. Поэтому некоторые запросы украинской стороны продолжают отклоняться.

Речь идет, в первую очередь, о высокоточных ракетах большой дальности ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км. И пока что администрация планирует ограничиваться ракетами дальностью около 70 км, передает телекомпания.

В Белом доме объясняют нежелание поставлять вооружения, необходимые Украине для успешного контрнаступления, опасениями "эскалации конфликта".

Россия также не раз выступала резко против таких поставок. Сегодня спикер МИД Мария Захарова повторила, что передача Украине дальнобойных вооружений будут трактоваться как пересечение "красной линии" и США будут рассматриваться как участники конфликта.

В то же время многие влиятельные фигуры в США критикуют администрацию Байдена за недостаточную военную помощь Украине. Недавно около 20 бывших военных, дипломатов и экспертов, представляющих все части политического спектра, обратились к руководству страны с призывом как можно скорее усилить военную помощь Украине и не допустить ее поражения или затягивания этой войны на длительный срок.

Напомним, ранее мы писали, что президент США Джо Байден, комментируя успешное контрнаступление ВСУ под Харьковом, заявил, что "украинцы добились значительного прогресса", однако "предстоит еще долгий путь".

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