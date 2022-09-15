В МИД РФ заявили, что поставки Вашингтоном ракет большой дальности Киеву сделает Соединенные Штаты Америки (США) стороной конфликта.

Об этом пишут российские СМИ.

"Если США примут решение о поставке Киеву ракет большей дальности, они перейдут красную черту и станут непосредственной стороной конфликта", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали, что Украина будет требовать от США и союзников армейские тактические ракетные системы ATACMS, дальность действия которой составляет около 300 км.

Вместе с тем, в Пентагоне считают, что сейчас Украине не нужны ракеты с дальностью действия до 300 километров.

Также сообщалось, что в США эксперты требовали от администрации Байдена дать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, "пока не поздно".

Война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

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