Украине сейчас не нужны ракеты с дальностью действия до 300 километров.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль на брифинге.



По его словам, в настоящее время ВСУ больше нуждаются в снарядах GMLRS дальностью 70-80 километров, потому что большинство целей для украинских военных находятся в их зоне доступа. При этом, как сказал Каль, Украине для поражения таких целей не требуются дальнобойные ракеты ATACMS, которые бьют на расстояние до 300 километров.

"Очевидно, что мы продолжим обсуждать с украинцами их потребности, но сейчас мы считаем, что нам следует сосредоточиться на GMLRS, а не на ATACMS", - сказал чиновник.

Ранее Каль заявлял, что в США обсуждают вопрос выделения истребителей четвертого поколения для Украины. Однако на передачу этой техники уйдут годы.

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