Украина будет требовать от США и их союзников ракеты большой дальности.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документ, переданный американским законодателям.

Как пишет издание, в списке запросов Киева значатся десятки видов вооружений, которые, по словам украинской власти, потребуются для продолжения наступления в 2023 году. Среди них армейская тактическая ракетная система, или ATACMS, дальность действия которой составляет около 190 миль.

Ранее администрация Байдена отказалась предоставлять эту систему из-за опасений, что Украина может использовать ее для нанесения ударов по территории России.

Перечень требований Украины к "наступательным операциям" включает 29 видов систем вооружения и боеприпасов. Среди них танки, дроны, артиллерийские системы, большее количество противокорабельных ракет Harpoon и 2000 ракет для высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS, которую США уже поставляют.

Ранее Пентагон отчитался, какое оружие с 24 февраля США поставили Украине. Среди прочего в отчете указаны 140 артиллерийских систем и 660 тысяч снарядов и ракет к ним.

Также в Пентагоне заявляли, что с 2014 года Соединенные Штаты года предоставили Украине более 15,5 миллиардов долларов на военные цели.