Российские военные потратили по меньшей мере десяток ракет "Калибр" на удары по макетам из дерева, которые принимали, за передовые американские ракетные системы HIMARS.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника и американского дипломата, говоривших на условиях анонимности.

Как пишет издание, деревянные приманки через объектив российских беспилотников напоминали американские ракетные системы.

Российские беспилотники передавали данные о местонахождении "техники" ракетоносцам в Черном море, которые наносили удар по макетам, принимая их за VIP-цели.

"Приманки "вытащили" по меньшей мере 10 крылатых ракет "Калибр" – первоначальный успех, позволивший Украине расширить производство копий для более широкого использования", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Воронежской области РФ дети сожгли макет РСЗО "Град".

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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