Комитеты Палаты представителей Конгресса США проведут секретные заседания, посвященные Украине. Они состоятся в течение следующих двух недель.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

По информации телеканала, законодатели также настаивают, чтобы включить дополнительную помощь Украине в будущий законопроект о краткосрочном государственном финансировании.

Текущее финансирование истекает 30 сентября.

Как писала "Страна", на днях президент США Джо Байден провел видеоконференцию с союзниками по теме постоянного предоставления помощи по безопасности и экономической помощи Украине.

Между тем война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему недавние обстрелы оставили без света целые регионы Украины