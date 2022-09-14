Президент США Джо Байден, комментируя успешное контрнаступление ВСУ под Харьковом, заявил, что "украинцы добились значительного прогресса", однако "предстоит еще долгий путь".

Его слова приводит Reuters.

"Понятно, что украинцы достигли значительного прогресса. Но я думаю, что предстоит еще долгий путь", - заявил Бадйен.

Отвечая на вопрос, достигла ли Украина переломного момента в войне, президент США ответил, что пока "трудно сказать".

Напомним, что ранее Байден не комментировал контрнаступление ВСУ и просто многозначительно поднимал палец вверх.

При том, что в США уже рассказали, как помогали ВСУ готовить план контрнаступления. Участие американцев подтвердил замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Кол, а The New York Times пишет, что в разработке стратегии прорыва участвовали, в том числе, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Комитета начальников штабов ВС Марк Милли. Над планом работали несколько месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский даже заявил, что Украина без США не сможет победить Россию.