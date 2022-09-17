Американские и украинские военные продолжают обсуждать вопрос о возможности поставок США Киеву ракет большой дальности.

Об этом сообщил телеканал PBS со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

В ответ на вопрос ведущего канала о том, нужны ли Украине ракеты большой дальности, Кулеба заявил, что Киеву "необходимы специфические виды вооружений". Кулеба отметил, что между украинскими и американскими военными "налажена прекрасная линия связи, и они обсуждают этот вопрос".

Кулеба добавил, что он "не исключает, что США примут положительное решение".

Ранее американские СМИ сообщали, что Белый дом не готов передавать Украине ракеты большой дальности. Речь идет, в первую очередь, о высокоточных ракетах большой дальности ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км. И пока что администрация планирует ограничиваться ракетами дальностью около 70 км.

Война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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