Вооружения, которые США поставляют Украине, предназначены исключительно для защиты украинской территории.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге.

Отвечая на вопрос о словах официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что поставки Украине ракет большой дальности будут означать переход "красной черты", Прайс сказал, что не будет реагировать на заявления российской стороны, но может отметить, что все оружие, что Штаты предоставили Украине, имеет только возможности защищать собственную территорию.

Напомним, администрация американского президента Джо Байдена не готова наращивать поставки оружия в Украину. США считают, что действующих поставок достаточно, чтобы удержать отвоеванную территорию. Поэтому некоторые запросы украинской стороны продолжают отклоняться.

Кроме того, в Белом доме объясняют нежелание поставлять вооружения, необходимые Украине для успешного контрнаступления, опасениями "эскалации конфликта".

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