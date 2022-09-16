Папа Римский Франциск благословил поставки Украине оружия, если оно используется в целях самообороны.

Об этом по сообщению Sky News католический лидер заявил после трехдневной поездки в Казахстан, который понтифик собирался отменить, как и визит в Украину.

На вопрос, было ли морально правильным для стран отправлять оружие в Киев, папа Франциск, ответил:

"Это политическое решение, которое может быть моральным, морально приемлемым, если оно принимается в условиях морали".

"Самооборона является не только законной, но и выражением любви к Родине. Тот, кто не защищает себя, кто не защищает что-то, не любит ее. Те, кто защищает, любит ее", – добавил он.

Далее Папа объяснил, когда поставки оружия были бы неправильными:

"Может быть аморальным, если намерение провоцирует новую войну, или продавать оружие, которое (стране) больше не нужно. Мотивация - это то, что в значительной степени квалифицирует нравственность этого действия".

Высказался Франциск и о мирных переговорах Украины и России.

"Это сложно, но от него нельзя отказываться", считает понтифик.

"Я бы не исключал диалога с любой державой, которая находится в состоянии войны, даже если она с агрессором... Иногда приходится вести такой диалог. Неприятно, но надо", - сказал он.

Ранее "Страна" сообщала, что Папа Римский считает, что человечество вступило в Третью мировую войну, а также мы сообщали о том, что Папа Римский Франциск отреагировал на убийство Дарьи Дугиной.