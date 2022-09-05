Папа Римский Франциск не сможет в ближайшее время посетить Москву и Киев, куда он хотел приехать после визита в Канаду.

Об этом сообщает CNN Portugal.

Кроме того, понтифик не сможет принять участие в собрании религиозных лидеров в Казахстане 13-15 сентября по предписанию своего врача из-за проблемы с коленом.

"Сейчас я не могу поехать, потому что после поездки в Канаду восстановление моего колена затянулось", - объяснил отказ от поездки Папа Римский.

Напомним, Папа Римский Франциск в конце июля вновь сказал, что хотел бы посетить Украину. Такое заявление он сделал по дороге в Канаду.

Также мы писали, что на днях Папа Римский заявил, что человечество вступило в Третью мировую войну. Понтифик добавил, что "мы молимся по-особому за украинский народ" в контексте "ожидания мира".

Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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