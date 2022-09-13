Папа Римский Франциск прибыл с трехдневным апостольским визитом в Казахстан, где в Нур-Султане примет участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Его борт AZ4000 авиакомпании ITA Airways приземлился в аэропорту Нур-Султана.

Ранее сообщалось, что понтифик не сможет в ближайшее время посетить Москву и Киев из-за проблемы с коленом.

Напомним, Папа Римский Франциск в конце июля вновь сказал, что хотел бы посетить Украину. Такое заявление он сделал по дороге в Канаду.

Также мы писали, что на днях Папа Римский заявил, что человечество вступило в Третью мировую войну. Понтифик добавил, что "мы молимся по-особому за украинский народ" в контексте "ожидания мира". Он также заявил, что "мы молимся по-особому за украинский народ" в контексте "ожидания мира".

Тем временем война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему недавние обстрелы оставили без света целые регионы Украины