Пентагон опубликовал полный список переданного Украине оружия по данным на 15 сентября. Документ
Пентагон опубликовал список переданного Украине оружия и снаряжения в рамках одобренного Сенатом пакета на $40 миллиардов и подписанного Байденом во время визита в Южную Корею.
Данные актуальны на 15 сентября.
Список переданного Украине оружия:
- более 1400 зенитных комплексов Stinger;
- более 8500 противотанковых систем Javelin;
- более 32 000 других противотанковых систем;
- более 700 тактических беспилотных летательных систем SwitchBlade;
- 126 155-мм гаубиц и до 806 тысяч артиллерийских снарядов 155-мм;
- 2000 высокоточных артиллерийских снарядов 155-мм;
- 20 105-мм гаубиц и 180 000 артиллерийских снарядов 105-мм;
- 126 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц;
- 22 тактические машины для восстановления оборудования;
- 16 реактивных артиллерийских систем высокой мобильности и боеприпасы к ним;
- 20 120-мм минометных систем и 85 000 снарядов к ним;
- 1500 ракет TOW;
- четыре машины для размещения командных пунктов;
- восемь зенитно-ракетных систем NASAMS и боеприпасы;
- высокоскоростные противорадиационные ракеты HARMs;
- 20 вертолетов Ми-17;
- сотни бронированных многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
- четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники;
- 200 бронетранспортеров M113;
- 40 противоминных транспортных средств MaxxPro;
- оборудование для разминирования;
- более 10 тысяч гранатометов и стрелкового оружия;
- более 60 000 000 боеприпасов для стрелкового оружия;
- более 75 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов;
- около 700 тактических беспилотных летательных комплексов Phoenix Ghost;
- ракетные системы с лазерной наводкой;
- беспилотные системы Puma;
- 15 беспилотных летательных систем Scan Eagle.
С 24 февраля 2022 объем военной помощи составил 15,1 млрд долларов.
Ранее Пентагон сообщил, какое оружие и в каком количестве США поставили с 24 февраля Украине по данным на 12 сентября, а также о том, что cенатор-республиканец заблокировал выделение Украине помощи США на $40 млрд.