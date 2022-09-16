Пентагон опубликовал список переданного Украине оружия и снаряжения в рамках одобренного Сенатом пакета на $40 миллиардов и подписанного Байденом во время визита в Южную Корею.

Данные актуальны на 15 сентября.

Список переданного Украине оружия:

более 1400 зенитных комплексов Stinger;

более 8500 противотанковых систем Javelin;

более 32 000 других противотанковых систем;

более 700 тактических беспилотных летательных систем SwitchBlade;

126 155-мм гаубиц и до 806 тысяч артиллерийских снарядов 155-мм;

2000 высокоточных артиллерийских снарядов 155-мм;

20 105-мм гаубиц и 180 000 артиллерийских снарядов 105-мм;

126 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц;

22 тактические машины для восстановления оборудования;

16 реактивных артиллерийских систем высокой мобильности и боеприпасы к ним;

20 120-мм минометных систем и 85 000 снарядов к ним;

1500 ракет TOW;

четыре машины для размещения командных пунктов;

восемь зенитно-ракетных систем NASAMS и боеприпасы;

высокоскоростные противорадиационные ракеты HARMs;

20 вертолетов Ми-17;

сотни бронированных многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);

четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники;

200 бронетранспортеров M113;

40 противоминных транспортных средств MaxxPro;

оборудование для разминирования;

более 10 тысяч гранатометов и стрелкового оружия;

более 60 000 000 боеприпасов для стрелкового оружия;

более 75 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов;

около 700 тактических беспилотных летательных комплексов Phoenix Ghost;

ракетные системы с лазерной наводкой;

беспилотные системы Puma;

15 беспилотных летательных систем Scan Eagle.

С 24 февраля 2022 объем военной помощи составил 15,1 млрд долларов.

Ранее Пентагон сообщил, какое оружие и в каком количестве США поставили с 24 февраля Украине по данным на 12 сентября, а также о том, что cенатор-республиканец заблокировал выделение Украине помощи США на $40 млрд.