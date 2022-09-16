Пентагон опубликовал список переданного Украине оружия по данным на 15 сентября

Пентагон опубликовал список переданного Украине оружия и снаряжения в рамках одобренного Сенатом пакета на $40 миллиардов и подписанного Байденом во время визита в Южную Корею.

Данные актуальны на 15 сентября.

Список переданного Украине оружия:

  • более 1400 зенитных комплексов Stinger;
  • более 8500 противотанковых систем Javelin;
  • более 32 000 других противотанковых систем;
  • более 700 тактических беспилотных летательных систем SwitchBlade;
  • 126 155-мм гаубиц и до 806 тысяч артиллерийских снарядов 155-мм;
  • 2000 высокоточных артиллерийских снарядов 155-мм;
  • 20 105-мм гаубиц и 180 000 артиллерийских снарядов 105-мм;
  • 126 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц;
  • 22 тактические машины для восстановления оборудования;
  • 16 реактивных артиллерийских систем высокой мобильности и боеприпасы к ним;
  • 20 120-мм минометных систем и 85 000 снарядов к ним;
  • 1500 ракет TOW;
  • четыре машины для размещения командных пунктов;
  • восемь зенитно-ракетных систем NASAMS и боеприпасы;
  • высокоскоростные противорадиационные ракеты HARMs;
  • 20 вертолетов Ми-17;
  • сотни бронированных многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
  • четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники;
  • 200 бронетранспортеров M113;
  • 40 противоминных транспортных средств MaxxPro;
  • оборудование для разминирования;
  • более 10 тысяч гранатометов и стрелкового оружия;
  • более 60 000 000 боеприпасов для стрелкового оружия;
  • более 75 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов;
  • около 700 тактических беспилотных летательных комплексов Phoenix Ghost;
  • ракетные системы с лазерной наводкой;
  • беспилотные системы Puma;
  • 15 беспилотных летательных систем Scan Eagle.

Полный список переданного Украине оружия - Пентагон

С 24 февраля 2022 объем военной помощи составил 15,1 млрд долларов.

Ранее Пентагон сообщил, какое оружие и в каком количестве США поставили с 24 февраля Украине по данным на 12 сентября, а также о том, что cенатор-республиканец заблокировал выделение Украине помощи США на $40 млрд.

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