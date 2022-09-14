Спикер Пентагона Пэт Райдер заявил, что успех ВСУ в контрнаступлении удивил только россиян, но не Запад.

Об этом сообщается на сайте Минобороны США

"Я думаю, если кто и был удивлен… это, вероятно, россияне. Безусловно, с начала вторжения России в Украину мы видели, как украинцы демонстрируют чрезвычайную способность адаптироваться и использовать свои боевые возможности с большим эффектом. Поэтому для нас неудивительно, что они так быстро продвигались", - сказал Райдер.

Генерал считает, что ВСУ хорошо воспользовались военными возможностями, которые открылись на поле боя, и западным оружием, которое сыграло важную роль в успехе этой операции.

По словам Райдера, на встрече в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин III и его коллеги из почти 50 других стран пообещали сохранить поставки и увеличить помощь Киеву, "которую можно применить для среднесрочной и долгосрочной обороны Украины".

Напомним, ранее госсекретарь США Блинкен дал оценку контрнаступлению ВСУ и положению войск РФ в Украине.

Вместе с тем, Байден пока не уверен, что успешное контрнаступление ВСУ станет переломным моментом в войне.