Евросоюз может поддержать Украину, если она попытается вернуть контроль над утраченными до 24 февраля территориями.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

В то же время глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европа выступает за мирные переговоры между Украиной и Россией, но решать нужны они или нет должно украинское руководство.

"Я не знаю, когда должны начаться первые мирные переговоры. Я не могу дать совет по этому вопросу президенту Украины. Для нас - чем раньше, тем лучше", – заявил Боррель.

При этом глава европейской дипломатии сказал, что "мирные переговоры не начинаются просто так, они начинаются тогда, когда позволяют условия".

Напомним, ранее мы рассказали, что по версии The New York Times, Украина может использовать успехи ВСУ в Харьковской области для давления на ЕС. По мнению аналитиков, способность украинских вооруженных сил использовать поставленное Западом оружие с большим преимуществом против России, вероятно, усилит давление на такие страны, как Германия, с тем чтобы они поставляли более сложное и тяжелое вооружение, такое как танки.

Война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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