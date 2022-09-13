Евросоюз решил заменить "потолок" цен на российский газ налогами — The Guardian
Евросоюз отказывается от введения верхнего предела цен на российский газ, но настаивает на введении налогов на "избыточную" прибыль энергетических компаний.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении редакции.
Ожидается, что ЕС будет взимать непредвиденные налоги с высокой прибыли компаний, работающих на ископаемом топливе, с отдельным ограничением доходов производителей электроэнергии с низким уровнем выбросов углерода.
По данным СМИ, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликует план Европы по борьбе с растущими ценами на электроэнергию, когда она выступит со своей ежегодной речью о состоянии профсоюза в среду.
"Окончательный текст еще может измениться, но проект показывает сомнения Комиссии в получении достаточной поддержки со стороны стран-членов ЕС для ее предпочтительного варианта ограничения поставок российского газа в ответ на то, что она назвала вепонизацией поставок Кремлем", - пишет The Guardian.
Ранее в в РФ заявили, что Европа "себе же хуже делает" введением потолка цен на российские нефть и газ.
При этом итальянский министр утверждал, что только 3 из 27 стран ЕС высказались за потолок цен на российский газ.