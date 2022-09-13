Евросоюз отказывается от введения верхнего предела цен на российский газ, но настаивает на введении налогов на "избыточную" прибыль энергетических компаний.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении редакции.

Ожидается, что ЕС будет взимать непредвиденные налоги с высокой прибыли компаний, работающих на ископаемом топливе, с отдельным ограничением доходов производителей электроэнергии с низким уровнем выбросов углерода.

По данным СМИ, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликует план Европы по борьбе с растущими ценами на электроэнергию, когда она выступит со своей ежегодной речью о состоянии профсоюза в среду.

"Окончательный текст еще может измениться, но проект показывает сомнения Комиссии в получении достаточной поддержки со стороны стран-членов ЕС для ее предпочтительного варианта ограничения поставок российского газа в ответ на то, что она назвала вепонизацией поставок Кремлем", - пишет The Guardian.

Ранее в в РФ заявили, что Европа "себе же хуже делает" введением потолка цен на российские нефть и газ.

При этом итальянский министр утверждал, что только 3 из 27 стран ЕС высказались за потолок цен на российский газ.