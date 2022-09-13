Президент Владимир Зеленский опубликовал свежее вечернее видеообращение к украинцам. Основное в вечернем обращении Зеленского:

Сообщил о проведении заседания Ставки верховного главнокомандующего, где заслушал доклады военных об успехах в Харьковской области и на юге. Стабилизационные мероприятия проведены на 4 тысячах кв. км территории, еще на приблизительно такой же территории они продолжаются. Рассказал, что в Балаклее и Граково Харьковской области выплачивают пенсии сразу за 5 месяцев. Сообщил о разговоре с директором МВФ о выделении 1,4 млрд помощи Украине. Рассказал о встрече с главами минобороны Дании и Эстонии в Киеве, а также о телефонном разговоре с премьером Италии. Сообщил о проекте гарантий для Украины после войны, который подготовила группа Ермака - Фог Расмуссена.

Война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему недавние обстрелы оставили без света целые регионы Украины