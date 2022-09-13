Институт изучения войны пишет о том, что российские войска выходят из Киселевки на северо-западе Херсонской области.

Об этом сообщается в отчете на сайте организации.

Организация ссылается на спутниковые снимки, где видно, как "все российские машины, кроме четырех, отошли от прежних передовых позиций". Это "согласуется со слухами о том, что войска "ДНР" покинули Киселевку и отошли к Днепру".

Киселевка важна для россиян с оперативной точки зрения. Это последний крупный населенный пункт на шоссе E58 из Херсона в Николаев - и на железнодорожной линии между позициями ВСУ и Чернобаевкой.

"Вывод российских войск с этой позиции может поставить под угрозу способность россиян защищать северо-западные окраины Херсона и предполагает, что российские войска в этом районе ощущают непосредственную угрозу своим позициям", - пишет Институт.

Отметим, что на своих утренних картах американские эксперты относят Киселевку к зоне российского контроля.

По данным Минобороны, Украина освободила территорию, сопоставимую с Черновицкой областью, а именно почти 6 тысяч квадратных километров своих территорий.

Ранее в Пентагоне заявили, что многие российские войска отступили из Харьковской области на территорию РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему недавние обстрелы оставили без света целые регионы Украины.