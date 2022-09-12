Сегодня с утра ходили слухи о смерти назначенного россиянами "главы Херсонской области" Владимире Сальдо, который давно не появлялся в публичном пространстве после новостей о коме.

Сразу несколько крупных российских СМИ, в том числе государственных, опубликовали новости о смерти херсонского коллаборанта.

К вечеру в его телеграм-канале появилось опровержение от самого Сальдо, который появился на публике впервые с момента, как попал в больницу. Он подтверждает, что "действительно был на попечении очень серьезных врачей для того, чтобы поправить его здоровье".

Тем временем ВСУ сообщили об освобождении сразу пяти населенных пунктов в Херсонской области.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.