Херсонский коллаборант Владимир Сальдо опроверг слухи о своей смерти. Видео
Сегодня с утра ходили слухи о смерти назначенного россиянами "главы Херсонской области" Владимире Сальдо, который давно не появлялся в публичном пространстве после новостей о коме.
Сразу несколько крупных российских СМИ, в том числе государственных, опубликовали новости о смерти херсонского коллаборанта.
К вечеру в его телеграм-канале появилось опровержение от самого Сальдо, который появился на публике впервые с момента, как попал в больницу. Он подтверждает, что "действительно был на попечении очень серьезных врачей для того, чтобы поправить его здоровье".
Тем временем ВСУ сообщили об освобождении сразу пяти населенных пунктов в Херсонской области.
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