Пока рано делать прогнозы о том, чем закончится наступление Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Мексике.

По его словам, "россияне сохраняют в Украине очень значительные силы, а также оборудование, оружие и боеприпасы".

При этом он отметил, что хотя контрнаступление Украины только началось, но украинские войска уже добились значительного прогресса.

"То, что они сделали, очень методично спланировано и, конечно же, получило значительную поддержку со стороны США и многих других стран в плане обеспечения Украины оборудованием, необходимым для продолжения этого контрнаступления", - заявил он.

Напомним, ранее Блинкен побывал в Ирпене и увидел разрушенные войной многоэтажки.

Также недавно Блинкен встретился с Зеленским в Киеве и рассказал ему о последней помощи США в сфере безопасности.

Тем временем война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему недавние обстрелы оставили без света целые регионы Украины