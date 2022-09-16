Вашингтон ожидает, что два зенитно-ракетных комплекса NASAMS будут доставлены в Украину примерно в течение двух месяцев.

Об этом заявил в пятницу, 16 сентября, пресс-секретарь Министерства обороны США генерал Пэт Райдер на брифинге.

"Две системы NASAMS, как ожидается, будут доставлены на Украину в ближайшие два месяца", - сообщил генерал.

По словам Райдера, комплексы будут способствовать дальнейшей защите украинцев от вражеских воздушных угроз, включая авиацию, беспилотные летательные аппараты и ракеты.

NASAMS - это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.

Напомним, в конце августа Пентагон заключил контракт почти на 200 млн долларов на покупку ЗРК NASAMS для Украины. Их сделают за два года.

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