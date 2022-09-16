Россия использовала гиперзвуковое оружие в Украине "почти безрезультатно".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на мнение замминистра обороны США Кэтлин Хикс

Хикс сделала это заявление во время беседы на саммите AFCEA/Альянса по разведке и национальной безопасности.

Как известно, Россия использовала гиперзвуковые ракеты весной.

Напомним, сегодня совет МАГАТЭ принял резолюцию с требованием к России "немедленно прекратить действия против и на Запорожской АЭС".

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