Президента РФ Владимира Путина беспокоит злоупотребление алкоголем среди высшего руководства РФ и "ближнего окружения".

Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Медуза" со ссылкой на несколько источников, близких к Кремлю.

Сообщается, что проблема обострилась после вторжения РФ в Украину, в частности, Путина тревожит, что из-за этого "стала страдать дисциплина".

"Люди с февраля так снимают стресс. Министры, их замы, даже некоторые вице-премьеры, работники администрации президента и Совбеза, часть руководителей госкорпораций, губернаторы", - сообщил источник издания.

Основная причина "стресса" – ущерб, нанесенный России из-за вторжения в Украину, в том числе санкциями, сообщили источники.

При этом, два источника утверждают, что проблемы РФ на фронте не влияют на отношение чиновников к алкоголю, так как "у них там свои проблемы и своя война".

"Кто-то пропадает перед важным мероприятием, кто-то невнятно и путано докладывает. Это уже видит широкая публика", - сообщил источник.

Напомним, ранее "Медуза" писала о том, что президент России Владимир Путин настроен на "войну в долгую", а снизить недовольство россиян уровнем безработицы и ростом цен политики надеются деньгами.

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