Премьер Финляндии Санна Марин после скандальной вечеринки и обвинений в употреблении запрещенных веществ сдала тест на наркотики, который оказался отрицательным.

Об этом заявило правительство Финляндии.

"Тест на наркотики, который премьер-министр Санна Марин сдала 19 августа 2022 года, не обнаружил никаких наркотиков", - говорится в сообщении.

Напомним, что скандал с Марин разразился на прошлой неделе, когда в сети появились видео с вечеринки с ее участием. На видео она танцевала в компании девушек и парней, тоже известных в Финляндии персонажей: члена парламента, телеведущих, фотографа и певицы.

Позже появилось еще одно видео, на котором парень целует Марин в шею.

Санна Марин в вечеринке не видит ничего плохого, а слухи о приеме наркотиков сразу отрицала.

"Сожалею, что эти видео стали достоянием общественности. Они были сняты на одной из вечеринок с друзьями несколько недель назад. Я не употребляла наркотиков и ничего кроме алкоголя. Я танцевала, пела, веселилась, делала совершенно законные вещи. Я также не видела, чтобы другие так действовали (употребляли наркотики)… На ключевых государственных должностях находятся обычные люди, ведущие обычную жизнь. У меня есть семья, работа, а еще у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями так же, как и многие другие люди моего возраста", – заявила Марин.

Ролик вызвал шквал критики из-за того, что страна находится в критической ситуации: зимой в Финляндии могут начаться веерные отключения электричества в домах.

Пресса также пишет, что в связи с отключениями света в стране могут закрыться продуктовые магазины.