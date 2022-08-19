В Финляндии второй день подряд продолжается громкий скандал с премьер-министром страны Санной Марин, отдых которой на вечеринке был снят на видео и попал в сеть. Теперь в интернете обсуждают новое видео с той же вечеринки, на котором фигурирует 36-летняя политик.

В ролике она танцует с молодым человеком, который целует ее в шею.

Санна Марин прокомментировала видео, заявив, что "провела вечер с друзьями" и ничего кроме алкоголя не употребляла. Также она заверила, что сдала тест на наркотики, в употреблении которых ее подозревают.

Напомним, на видео, которое стало достоянием общественности, Санна Марин танцует в компании девушек и парней. Рядом с ней отплясывают известные в Финляндии лица: член парламента, телеведущие, фотограф и певица. После скандала Санна Марин сказала, что на вечеринке "танцевала, пела, веселилась, делала совершенно законные вещи".

Ролик вызвал шквал критики из-за того, что страна находится в критической ситуации: зимой в Финляндии могут начаться веерные отключения электричества в домах. Пресса также пишет, что в связи с отключениями света в стране могут закрыться продуктовые магазины.