Финское отделение компании по защите прав Amnesty International потеряло около 400 доноров после отчета с критикой ВСУ.



Об этом сообщил исполнительного директор компании Amnesty Франк Йоханссон для MTV Uutiset.

По словам директора Amnesty Finland, на этой неделе число людей, прекративших делать пожертвования, немного возросло.



"Возможно, окончательные цифры можно будет увидеть только в начале сентября, когда будет получена информация обо всех пожертвованиях за август", - говорит Йоханссон.



Также директор поясняет, что после публикации отчета появились и новые доноры.

Согласно данным официального сайта компании, отделение имеет около 40 тыс. доноров, поэтому потери составляют всего 1%.

Известно, что это далеко не первый случай, когда спонсоры массово объявляют о прекращении пожертвований Amnesty. Тем не менее, в этот раз отток доноров является наибольшим за все 32 года карьеры Йоханссона.

По словам Йоханссона, в отчете о ВСУ не было достаточного контекста. Также в отчете не фигурировало данных и фактов о том, что компания осуждает военные действия России.





Напомним, ранее мы писали о том, что по версии Politico, Зеленскому лучше было признать критику Amnesty International, а не обвинять их в работе на Россию.



Ранее "Страна" сообщала, что Amnesty International извинилась за доклад, но не отказалась от обвинений в адрес украинской армии.



Также мы писали, что глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук объявила о своем увольнении из-за резонансного доклада.



Война в Украине продолжается уже 170-й день. "Страна" следит за происходящим 12 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 169-го дня войны. К югу от Бахмута бои шли в районе Вершины, а также села Дача. Под Донецком россияне вели наступление в районах Песок и Марьинки. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне уже вошли на большую половину Песок. По мнению экспертов, захваченные плацдармы к западу от Донецка будут использованы для оттеснения линии соприкосновения от города. На ЗАЭС снова произошел обстрел. Генсек ООН призвал прекратить любую военную деятельность вокруг станции. Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему прозападные силы атакуют Зеленского по военной теме.