Пятикратный чемпион НБА, легендарный баскетболист Деннис Родман заявил, что планирует посетить Россию. Целью Родмана будет попытка добиться освобождения осужденной за контрабанду наркотиков американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

Об этом сообщает NBC.

"Я получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь этой девушке", - приводит слова Родмана издание.

Известно, что в феврале 2022 года Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. У 31-летней американской баскетболистки была обнаружена жидкость для курения, в которой присутствует гашишное масло.

Судебный процесс над центровой сборной США, одной из лучших баскетболисток мира Бриттни Грайнер начался 1 июля, а уже 4 августа Химкинский городской суд вынес свой приговор.

Грайнер получила девять лет колонии общего режима и штраф в 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла.

Эксцентричный Деннис Родман завершил карьеру баскетболиста в 2006 году. В марте 2013-го спортсмен посетил Северную Корею и принял участие в торжественном обеде с главой КНДР Ким Чен Ыном. Во время поездки в КНДР в январе 2014 года он участвовал в матче, организованном ко дню рождения северокорейского лидера. После возвращения из КНДР Родман лег в клинику на Восточном побережье США, чтобы пройти курс лечения от алкоголизма.

Несмотря на критику со стороны американской прессы и правозащитников, Родман поддерживает контакты с Ким Чен Ыном, называет его своим другом, а визиты в Северную Корею считает частью "баскетбольной дипломатии". Одновременно спортсмен подчеркивает, что вопросы политики его не интересуют.

Напомним, президент США Джо Байден лично одобрил обмен российского бизнесмена Виктора Бута, сидящего в американской тюрьме, на граждан США Пола Уилана и баскетболистки Бриттни Грайнер.

Однако в Кремле отказались комментировать предложение США об обмене заключенными. Речь шла об обмене арестованных в России американцах Поле Уилане, получившего в РФ 16 лет за шпионаж, и баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиненной в контрабанде наркотиков, на российского бизнесмена Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет тюрьмы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием.