Химкинский городской суд Московской области признал баскетболистку из США Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков. Ей дали 9 лет тюрьмы.

Об этом сообщает CNN.

"Грайнер Бриттни Ивет совершила контрабанду наркотических средств, хранение наркотических средств..." - начала зачитывать приговор судья Анна Сотникова.

"Я никогда не хотела никого обидеть, я никогда не хотела подвергать опасности население России, я никогда не хотела нарушать здесь никаких законов. Я совершила ошибку... Я знаю, что все говорят обо мне как о политической пешке и о политике, но я надеюсь, что это не касается зала суда. Еще раз хочу сказать, что у меня не было умысла нарушать какие-либо российские законы. У меня не было умысла. Я не вступала в сговор и не планировала совершать это преступление", - заявила Грайнер в суде.

Прокурор требовал 9,5 лет колонии общего режима для Грайнер. Но в итоге суд дал девять лет лишения свободы и оштрафовал спортсменку на 1 миллион рублей.

В феврале 2022 года 31-летняя американская баскетболистка была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло. Эксперт МВД Александр Николаев провёл экспертизу изъятых веществ и определил массу гашишного масла - менее 1 грамма.

На приговор уже от реагировал президент США Джо Байден, назвав вердикт суда неприемлемым.

Ранее "Страна" приводила заявление Энтони Блинкена о том, что проведет телефонный разговор с Сергеем Лаворвым по поводу судьбы арестованных в России американцев Пола Уилана, получившего в РФ 16 лет за шпионаж, и баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиненной в контрабанде наркотиков. Американская сторона хотела их обменять на российского бизнесмена Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет тюрьмы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием.

29 июля Блинкен и Лавров поговорили, однако что они решили по поводу обмена, осталось неизвестно.

Кроме того, Россия запросила у США включить в список на обмен еще одного российского гражданина, помимо Бута, - Вадима Красикова.