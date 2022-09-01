В прифронтовом Славянске, который каждый день находится под обстрелами, местная власть решила заняться борьбой с самогоноварением.

Об этом сообщила Славянская военно-гражданская администрация на своем официальном Telegram-канале.

"В результате рейдов, которые провели правоохранители, в течение всего одного дня были приняты меры по четырем самогонщикам", - заявил глава Славянской ВГА Вадим Лях в публикации.

На нарушителей составили административные протоколы.

Кроме штрафов, у них изъяли 43 литра самодельного алкоголя. Также уничтожено 130 литров браги.

"Рейды будут продолжаться", - предупредил Лях.

Напомним, это уже не первая история с подобными нарушениями в военное время. Недавно мы писали, как в Киеве 20-летняя украинка была задержана на получении большой партии наркотиков, которые она вместе с сообщниками распространяла на территории столицы с помощью "закладок". Партия была замаскирована под пластиковое ведро со штукатуркой.

Между тем война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о наступлении ВСУ на юге и других новостях о войне в Украине.