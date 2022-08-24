Супруг Нэнси Пелоси Пол признал себя виновным в вождении в нетрезвом виде, повлекшем в мае столкновение двух автомобилей, его приговорили к трем годам условно.

Об этом сообщает издание Fox News.

Вердикт судьи предусматривал также пять дней тюремного заключения, однако Пелоси проведет лишь день на принудительных работах. Два дня он был под стражей, а еще на два дня срок сократили за хорошее поведение.

Супруг Нэнси Пелоси также должен выплатить компенсацию в 5 тысяч долларов и судебный штраф в 2 тысяч долларов. После инцидента его не лишат водительских прав, однако на один год установят в машину устройство для проверки дыхания на алкоголь перед поездкой. Он также будет обязан прослушать трехмесячный курс о вреде вождения в нетрезвом состоянии.

Напомним, финансист Пол Пелоси не признавал себя виновным по обвинению в вождении в нетрезвом виде в мае в Северной Калифорнии. Тогда Porsche Пелоси столкнулся с автомобилем марки Jeep.

В прокуратуре происшествие расценили как мелкое правонарушение из-за травм, полученных водителем Jeep.

Ранее мы писали, что в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили участие украинских дипломатов в пьяном ДТП в Вене. Дипломаты были задержаны полицией после погони по центру города за езду нетрезвыми и столкновение с машиной, в которой ехали четверо немецких отпускников.

Также "Страна" сообщала, что в Украине патрульную полицейскую поймали в состоянии алкогольного опьянения за рулем и отстранили от службы.