В Киевской области патрульные поймали водителя огромной фуры, который был пьяным за рулем. Полицейские обратили внимание на грузовик Mercedes, потому что он двигался с нарушением ПДД и имел признаки ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Грузовик остановили поздно вечером в Бориспольском районе на дороге Киев - Харьков.

Во время общения с 50-летним водителем патрульные обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения.

Мужчина согласился пройти осмотр на состояние опьянения на месте остановки. Результат осмотра составил 3.23 промилле алкоголя в крови, что в 16 раз превышает разрешенную норму.

Фуру доставили на ближайшую парковку, а в отношении водителя составили протокол.

Ранее под Винницей патрульные задержали пьяного водителя, чье дыхание отключило драгер. Степень опьянения которого зашкалила спецприбор "драгер" и составила более пяти промилле алкоголя.

А в Днепре пьяный водитель угрожал полиции оружием. По данным местным тг-каналов, во время проверки документов водитель, находясь в алкогольном опьянении, достал пистолет и направил в сторону полицейского. Правоохранители сделали предупреждающий выстрел и задержали водителя.