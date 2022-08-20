В Киевской области перед судом предстанет мужчина за попытку убить родную мать топором.

Об этом сообщается в Фейсбуке Киевской областной прокуратуры.

Согласно материалам досудебного расследования, обвиняемый проживал в доме вместе с матерью в селе Владимирское Броварского района. Между мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и 86-летней женщиной возник конфликт, в ходе которого сын схватил топор и нанес матери телесные повреждения. С рублеными ранами головы и переломом ребра пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

Прокуроры Броварской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина по факту покушения на умышленное убийство женщины (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины). Приговора суда житель Киевщины будет ожидать под стражей.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве 38-летний мужчина во время семейной ссоры сын нанес своей матери смертельную травму гантелями по голове. Женщина скончалась на месте.

Также мы писали, что в столице сын убил мать и два месяца прожил с трупом в квартире.