Киевские правоохранители расследуют смерть пенсионерки в Святошинском районе Киева. Соседи вызвали полицию 18 сентября, услышав крики в квартире по улице Ушакова. Когда копы прибыли на место происшествия, обнаружили труп пожилой женщины.

О подробностях случившегося сообщает пресс-служба полиции Киева.

В убийстве полиция подозревает 38-летнего местного жителя, который приходится сыном жертве. По предварительным данным, в ходе семейной ссоры сын нанес своей матери смертельную травму гантелями по голове. Женщина скончалась на месте.

Фигуранта задержали, открыто уголовное производство об умышленном убийстве (ч.1. ст 115 УК Украины). Сейчас мужчине готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд по мере пресечения. За содеянное ему грозит 15 лет лишения свободы.

Как писала "Страна", это не первый случай жестокости взрослых детей по отношению к своим родителям. Так, в столице парень избил до смерти отца, припомнив ему детские издевательства.

Несколько лет назад в Киеве сын убил мать и два месяца прожил с трупом в квартире. А четыре года назад "Страна" рассказывала, как в Харькове пьяный сын до смерти избил пожилую мать.