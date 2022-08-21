Под Винницей патрульные задержали нетрезвого водителя авто, степень опьянения которого зашкалила спецприбор "драгер" и составила более пяти промилле алкоголя.

Об этом пишет в Facebook патрульная полиция Винницкой области.

"Во время работы в Тульчинском районе патрульные отдела безопасности дорожного движения (БДД) остановили автомобиль ВАЗ 2107. За рулем был 33-летний мужчина. Инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения: запах алкоголя из полости рта, нарушение координации движений. Водителю предложили пройти проверку на спецприборе Drager. Стрелки алкотестера показали вверх, а это значит, что в организме мужчины было более 5 промилле алкоголя", - говорится в сообщении.

На водителя автомобиля ВАЗ 2107 патрульные отдела БДД составили протокол по ст. 130 (Управление автомобилем в состоянии опьянения) КУоАП.

Напомним, что максимально допустимый уровень алкоголя в крови - 0,2 промилле.

Подобная история в июне произошла и в Киеве, где задержали водителя, степень опьянения которого превысила технический лимит "драгера".

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