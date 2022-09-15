Съемочная группа российского телеканала "ТВ Центр" попала под обстрел в Запорожской области.

Видео публикуют российские СМИ.

"Ехали на наши позиции. Прогремел взрыв. Водитель резко ушёл в сторону. Машина перевернулась. Помню, как меня вытащили, помню, как горела машина. Потом стреляли в воздух. Видимо был беспилотник. Все живы", - заявил корреспондент "ТВ Центр" Никита Васильев.

Где именно это произошло - не сообщается.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье после вражеского обстрела пострадало инфраструктурное предприятие.

Также мы писали, что по данным украинской разведки, войска РФ готовят новые обстрелы ЗАЭС, под угрозой и другие атомные объекты в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

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