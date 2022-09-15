Запорожье подверглось очередному ракетному обстрелу. Прилет зафиксирован рядом с одним из инфраструктурных предприятий города.

Об этом сообщает секретарь местного горсовета Анатолий Куртев.

Из-за обстрела в здании вылетели стекла и произошло обесточивание.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, что накануне СБУ задержала в Запорожье российского агента "007", которая под видом волонтера выявляла позиции ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 203-го дня войны. Россияне пытались наступать на Донбассе и юге. Президент Владимир Зеленский побывал на освобожденных территориях Харьковской области. Его родной Кривой Рог попал под ракетный удар, из-за чего вышла из берегов река Ингулец. А европейцы после контрнаступления ВСУ усиливают призывы к "войне до победного конца".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, означает ли появление проекта гарантий безопасности, что дискуссия, чем закончить войну, уже идет.