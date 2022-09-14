Контрразведка СБУ сообщает, что задержала в Запорожье российского агента с позывным "007". По данным СБУ, это девушка, которая приехала из оккупированных районов Запорожской области под легендой волонтера. Но на самом деле выполняла задание по выявлению дислокации украинских подразделений.

Источники "Страны" предоставили фото задержанной девушки.

В СБУ также рассказали, что на временно оккупированной территории женщина через свои личные связи собирала данные об участниках партизанского движения на юге для их дальнейшего выявления.

Кроме того, одно из ее заданий заключалось в том, чтобы наладить контакты с украинскими военными для выявления мест дислокации и перемещения подразделений ВСУ. Полученные координаты, а также данные о количестве личного состава и техники сил обороны она планировала передавать через специально созданный анонимный Телеграмм-канал, но сотрудники СБУ своевременно разоблачили ее.

Женщине уже сообщили о подозрении в госизмене, а также избрали ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 13 сентября СБУ сообщила о задержании агентов РФ. Один "охотился" за HIMARS, другой "воевал" в интернете.

Также "Страна" писала, что российскому агенту из Кабмина дали 12 лет тюрьмы за передачу врагу секретной информации за деньги.

В августе СБУ заявила о задержании "на горячем" российского агента в своих рядах.

Тем временем война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему в публикациях о роли Сырского в харьковском наступлении увидели подкоп под Залужного.