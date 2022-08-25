Шевченковский суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего чиновника из Кабмина, которого признали виновным в работе на РФ.

Об этом сообщает СБУ.

"Крота" в правительстве осудили за госизмену. Кроме тюремного срока у него будет конфисковано все имущество.

В СБУ сообщают, что в начале года разоблачили российскую агентурную сеть. В нее входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины.

"Фигуранты передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей", - сообщили в СБУ.

От россиян они получали 2-15 тысяч долларов в зависимости от степени секретности и важности собранных данных.

Напомним, что недавно СБУ разоблачила попытку ФСБ установить "жучки" в кулуарах Верховной Рады.

Также СБУ заявила о задержании "на горячем" российского агента в своих рядах.

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