Российскому агенту из Кабмина дали 12 лет тюрьмы. Он передавал врагу секретную информацию за деньги
Шевченковский суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего чиновника из Кабмина, которого признали виновным в работе на РФ.
Об этом сообщает СБУ.
"Крота" в правительстве осудили за госизмену. Кроме тюремного срока у него будет конфисковано все имущество.
В СБУ сообщают, что в начале года разоблачили российскую агентурную сеть. В нее входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины.
"Фигуранты передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей", - сообщили в СБУ.
От россиян они получали 2-15 тысяч долларов в зависимости от степени секретности и важности собранных данных.
Напомним, что недавно СБУ разоблачила попытку ФСБ установить "жучки" в кулуарах Верховной Рады.
Также СБУ заявила о задержании "на горячем" российского агента в своих рядах.
Война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" следит за главными новостями 25 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как прошли полгода войны в Украине и какие есть сценарии будущего.