СБУ заявляет о задержании в Николаевской области двух агентов российских спецслужб.

Один из них, 30 летний житель Николаева, якобы собирал и передавал РФ информацию о расположении и перемещении подразделений ВСУ по региону, при том особенно пристально он "охотился" на HIMARS.

Задокументирована передача координатов объектов критической инфраструктуры и корректировка ударов по Варваровскому мосту в Николаеве.

Второй задержанный, проживающий в Николаевской области, "отвечал за маскировку пользователей и поклонников пророссийских телеграмм-чатов", а также распространял материалы, в которых оправдывается или отрицается вооруженная агрессия России против Украины.

Напомним, на днях в Николаеве задержали пенсионера, который передавал россиянам данные о позициях ВСУ.

В целом с начала российского вторжения украинские суды вынесли 334 приговора по обвинениям в госизмене, сепаратизме и коллаборационизме.

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Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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