В Офисе генпрокурора подтвердили, что экс-начальник управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин задержан по подозрению в госизмене и уходе с места службы в условиях военного положения.

По данным следствия, 24 февраля подозреваемый по собственной инициативе начал работать в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины.

"Он не обеспечил выполнение функций и задач, возложенных на УСБУ в области и совершил многоэтапные действия, направленные на устранение председателя Харьковской областной военной администрации от исполнения обязанностей", - сообщили в СБУ.

Как сообщается, подозреваемый отстранился от выполнения боевых распоряжений командующего, не организовал контрразведывательную и контрдиверсионную деятельность УСБУ в Харьковской области, не участвовал в обороне Харькова.

Напомним, ранее о его задержании писали СМИ со ссылками на источники.

Напомним, что Дудин был уволен в конце мая указом Зеленского. "Я приехал, разобрался, уволил главу Службы безопасности Украины Харьковской области за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят", – заявил тогда президент.

Дудин же назвал истинной причиной своего увольнения интриги главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, которого он, в свою очередь, обвиняет в несоответствии занимаемой должности и в очковтирательстве.

"Страна" подробно разбирала эту ситуацию.

Тем временем война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.