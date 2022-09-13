С начала российского вторжения украинские суды вынесли 334 приговора по обвинениям в госизмене, сепаратизме и коллаборационизме.

Статистику публикует журналист Владимир Золкин, который берет интервью у пленных российских военных:

64 приговора за государственную измену (ст. 111 УК). Обвиняемые получают в среднем 12-15 лет лишения свободы;

75 приговоров за сепаратизм (ст. 110 УК). По этой статье зачастую проходят военные из "ЛДНР", получая по 12 - 13 лет;

как минимум 19 приговоров за корректировку огня (ст.114 УК) с наказанием до 17 лет за решеткой;

75 приговоров за коллаборационизм, которым считается сотрудничество с оккупационными администрациями (ст. 111-1 УК), с наказанием в среднем 10 лет тюрьмы и лишение права занимать государственные должности в среднем еще на 10 лет;

101 приговор за оправдание агрессии РФ и пропаганду "русского мира" (436 УК) - в основном это условные сроки.

Ранее влатси предупредили украинцев об уголовной ответственности за участие в организованных РФ "референдумах".

А Алексей Арестович заявил, что получившие во время оккупации паспорт РФ украинцы будут преследоваться уголовно.

Война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему недавние обстрелы оставили без света целые регионы Украины