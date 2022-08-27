Приморский районный суд Одессы наказал местного жителя за публикацию в соцсетях антиукраинских постов изучением истории Украины.

Об этом пишет "Думская".

Мужчину признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в призывах к насильственному свержению государственной власти.

Благодаря тому, что обвиняемый подписал соглашение о признании вины, известный в Одессе судья Виктор Попревич освободил его от отбывания наказания в виде пяти лет лишения свободы, заменив его на трехлетний испытательный срок.

При этом нарушителя обязали прочитать произведения Сергея Плохия "Врата Европы. История Украины от скифских войн до независимости" и Романа Иванычука "Орда".

Отметим, что такая практика применяется в Одессе не первый раз. Недавно там работнику зоопарка за призывы к сепаратизму присудили чтение книг и условный срок.

Между тем война в Украине продолжается уже 185-й день. "Страна" следит за происходящим 27 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 184-го дня войны. По линии фронта не сообщалось о каких-либо значимых продвижениях. Зато продолжились события на Запорожской АЭС, в которых мы попытались разобраться. А Белый дом объявил о попытке объединить все усилия в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию во главе с генералом-командующим.

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