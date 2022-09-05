Жителя Киева осудили на 16 лет лишения свободы за государственную измену и участие в террористической организации.

Об этом пишет Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

По данным СБУ, киевлянин до января 2021 года передавал своим российским кураторам информацию о местонахождении корпусов "Азова".

Затем он покинул Украину и работал дистанционно, из одной из стран Ближнего Востока, а с началом российского вторжения вернулся в Украину.

По данным СБУ, он должен был разведывать места расположения резервуаров с топливом на Буковине и планировать диверсии. Но его задержали в Черновцах.

Также сообщается, что у него был сообщник в Чернигове, который получил 10 лет лишения свободы.

Напомним, под Днепром СБУ задержала местную жительницу, которая получала координаты ВСУ от мужа-военного и тайно передавала их спецслужбам РФ.

Ранее мы писали, что работник российской ФСБ завербовал двоих сотрудников СБУ и получил доступ к тайным военным данным о Херсонской области.

Кроме того, "Страна" информировала, что СБУ задержала за госизмену временно исполняющего обязанности начальника Института подготовки юридических кадров для СБУ юридического университета имени Ярослава Мудрого в Харькове. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.